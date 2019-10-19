Рейес бросил вызов Дж. Джонсу: я хочу этот пояс, детка

Доминик Рейес, выступающий в UFC в полутяжёлом весе, после победы над Крисом Вайдманом бросил вызов чемпиону дивизиона Джону Джонсу.



«Эй, Джон. Я не хочу никаких вечеринок. Я хочу этот пояс, детка. Погнали», — приводит слова Рейеса ESPN.



На турнире UFC on ESPN 6 в Бостоне Рейес одержал победу нокаутом над Вайдманом. Поединок завершился в первом раунде.



Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе Вайдман объявил о переходе в полутяжёлый дивизион и заявил, что намерен получить бой с Джонсом. Тот в свою очередь ответил, что не против встречи. Вайдман дебютировал в полутяжёлом весе в поединке с Рейесом, но проиграл.



Джонс занимает первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. На второй строчке располагается российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион организации в лёгком весе.