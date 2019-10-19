Валуев: поздравляю Бетербиева с убедительной победой. Такие бои запоминаются

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев поздравил российского боксера Артура Бетербиева с победой над украинцем Александром Гвоздиком.
«Поздравляю Артура с убедительной досрочной победой в этом бою. Александр Гвоздик — замечательный боксёр, и в общем структура боя была очень конкурентной. Боксёры во время поединка менялись ролями и держали публику в постоянном напряжении. Такие бои запоминаются. Возможно, теперь нас с вами ждёт встреча Артура Бетербиева с Дмитрием Биволом, да и Дима не исключает такой вариант. На сегодняшний день Бетербиев является самым титулованным полутяжем, потому что ему теперь принадлежат пояса IBF и WBC. Безусловно, в следующем поединке Артура уже не будут недооценивать так, как перед сегодняшним боем», — написал Валуев в «Инстаграме».
Бетербиев одержал победу над украинцем Александром Гвоздиком в поединке за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Решающим стал 10-й раунд. Бетербиев трижды отправил Гвоздика в нокдаун. После чего судья остановил бой и зафиксировал технический нокаут.
Для Бетербиева это 15-я победа в 15 поединках. Украинец Гвоздик потерпел первое поражение в карьере.
«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию боя Бетербиев — Гвоздик.
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