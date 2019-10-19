Валуев — о бое Бетербиев — Гвоздик: до нокаута всё было очень ровно
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал победу Артура Бетербиева над украинцем Александром Гвоздиком, после которой россиянин стал обладателем титулов по версиям IBF и WBC.
«Бетербиев — лучший боксёр по факту. А лучшим становятся после объединения всех поясов.
Следующий его бой может пройти с кем-то из российских боксёров. И мы с вами не виноваты, что наши являются чемпионами в других версиях, поэтому, как не крути, объединительный бой проводить придётся. Рассуждать, хорошо это или плохо, — не тот случай.
До нокаута всё было очень ровно. Но у меня всегда создавалось впечатление, что Гвоздик на пару очков впереди», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Капущаком.
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