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Президент UFC: команда Харди сказала, что ингалятор разрешён USADA. Безумие

Президент UFC: команда Харди сказала, что ингалятор разрешён USADA. Безумие
Бокс/ММА / ММА 0

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал использование ингалятора Грегом Харди в поединке с Беном Сосоли на прошедшем в Бостоне турнире UFC on ESPN 6.

Сначала победа была отдана Харди единогласным решением судей по итогам трёх раундов, однако в перерыве между вторым и третьим раундами Харди использовал ингалятор, из-за чего судьи приняли решение аннулировать исход поединка.

«Команда Харди сказала, что ингалятор был разрешён USADA. Безумие. Даже не знаю, что сказать. Но прежде всего хочу обратиться к тренеру Харди — Дину Томасу. Ты давно в этой игре. Угол должен знать, что в бою нельзя использовать ингалятор, об этом даже не может быть речи», – сказал Уайт.

Напомним, в главном поединке вечера Доминик Рейес нокаутировал Криса Вайдмана в первом раунде.

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