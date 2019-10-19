Президент UFC: команда Харди сказала, что ингалятор разрешён USADA. Безумие

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал использование ингалятора Грегом Харди в поединке с Беном Сосоли на прошедшем в Бостоне турнире UFC on ESPN 6.
Сначала победа была отдана Харди единогласным решением судей по итогам трёх раундов, однако в перерыве между вторым и третьим раундами Харди использовал ингалятор, из-за чего судьи приняли решение аннулировать исход поединка.
«Команда Харди сказала, что ингалятор был разрешён USADA. Безумие. Даже не знаю, что сказать. Но прежде всего хочу обратиться к тренеру Харди — Дину Томасу. Ты давно в этой игре. Угол должен знать, что в бою нельзя использовать ингалятор, об этом даже не может быть речи», – сказал Уайт.
Напомним, в главном поединке вечера Доминик Рейес нокаутировал Криса Вайдмана в первом раунде.
- 19 октября 2019
-
17:41
-
17:16
-
17:02
-
16:34
-
15:13
-
14:23
-
13:40
-
12:14
-
11:19
-
10:03
-
09:56
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
09:13
-
08:34
-
07:53
-
07:33
-
06:54
-
01:03
-
00:58
- 18 октября 2019
-
23:33
-
23:17
-
22:42
-
21:33
-
20:22
-
19:46
-
18:30
-
17:20
-
16:40
-
15:40
-
15:08
-
14:24
-
14:04
-
13:11