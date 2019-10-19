Кадыров: Бетербиев — гений бокса

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от победы чемпиона мира по версиям IBF и WBC в полутяжёлом весе Артура Бетербиева над Александром Гвоздиком. По словам политика, этот успех показал, что Бетербиев — гений бокса.

«Артур завоёвывает два пояса! Чемпион по двум версиям! Мы не сомневались в Артуре. Прежде всего знали, что не сломить его дух, волю, а сил и опыта ему не занимать. Артура можно назвать профессором и гением бокса. Чёткий расчёт сил и времени, прекрасно разработанная тактика каждого раунда и стратегия боя в целом! Это — Артур Бетербиев! Искренне поздравляю дорогого брата, желаю новых побед, новых удач и вдохновения», — написал Кадыров на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 19 октября мск Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика и завоевал второй пояс в полутяжёлом весе.