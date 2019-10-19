Нурмагомедов назвал Макгрегора алкашом

Чемпион UFC в тяжёлом весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на один из постов экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в «Твиттере».

«Это фиаско, алкаш», — написал Нурмагомедов в комментариях.

Напомним, у Макгрегора и Нурмагомедова крайне напряжённые отношения. Пик их конфликта пришёлся на 2018 год. В преддверии дуэли ирландец всячески провоцировал Хабиба, оскорбляя его религию, национальность и семью. В октябре 2018 года Нурмагомедов и Макгрегор встретились на турнире UFC, и Хабиб одержал досрочную победу, заставив Конора сдаться в четвёртом раунде. После между бойцами разразился ещё один скандал, сразу после завершения боя команды спортсменов вступили в силовой конфликт непосредственно в зале.