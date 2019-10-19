«Увидимся в Москве, киска». Макгрегор обратился к Хабибу на русском языке

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на выпад действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Россиянин под постом ирландца в «Твиттере» оставил комментарий, назвав того алкашом.

Макгрегор не растерялся и, судя по таймингу социальной сети, ответил Хабибу уже через шестнадцать минут, причём на русском языке.

«Увидимся в Москве, киска», — написал Конор.

Напомним, в последнее время в прессе ходят слухи, что Хабиб следующий поединок может провести в Москве, а его соперником станет именно Макгрегор. Конор не раз заявлял о желании провести реванш с Нурмагомедовым в столице России. Такой сценарий не исключил и отец Хабиба Абдулманап Нурмагомедов.

Первый бой Хабиба с Конором прошёл в октябре 2018 года, тогда россиянин одержал досрочную победу в четвёртом раунде.