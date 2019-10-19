Хабиб — Макгрегору: в Москве насильников не ждут
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не стал прекращать конфликт с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором в социальной сети «Твиттер», в ответ на выпад ирландца Хабиб назвал того насильником.
Сначала россиянин оставил комментарий под одним из постов Конора, назвав того алкашом. На это Макгрегор ответил на русском:
«Увидимся в Москве, Киска». Нурмагомедов не стал затягивать с ответом и намекнул на недавний скандал с участием Конора. Тот на родине подозревается в изнасиловании.
«В Москве насильников не ждут», — написал Хабиб.
Неприязненные отношения между Макгрегором и Нурмагомедовым имеют долгую историю. Напомним, на пике их конфликта, в октябре 2018 года, Хабиб одержал над ирландцем досрочную победу.
- 19 октября 2019
-
21:13
-
20:43
-
20:09
-
19:45
-
19:38
-
18:45
-
17:41
-
17:16
-
17:02
-
16:34
-
15:13
-
14:23
-
13:40
-
12:14
-
11:19
-
10:03
-
09:56
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
09:13
-
08:34
-
07:53
-
07:33
-
06:54
-
01:03
-
00:58
- 18 октября 2019
-
23:33
-
23:17
-
22:42
-
21:33
-
20:22
-
19:46
-
18:30
-
17:20
Партнерский контент