Хабиб — Макгрегору: в Москве насильников не ждут

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов не стал прекращать конфликт с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором в социальной сети «Твиттер», в ответ на выпад ирландца Хабиб назвал того насильником.

Сначала россиянин оставил комментарий под одним из постов Конора, назвав того алкашом. На это Макгрегор ответил на русском:

«Увидимся в Москве, Киска». Нурмагомедов не стал затягивать с ответом и намекнул на недавний скандал с участием Конора. Тот на родине подозревается в изнасиловании.

«В Москве насильников не ждут», — написал Хабиб.

Неприязненные отношения между Макгрегором и Нурмагомедовым имеют долгую историю. Напомним, на пике их конфликта, в октябре 2018 года, Хабиб одержал над ирландцем досрочную победу.