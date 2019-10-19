Президент UFC: Макгрегор больше не босс, Хабиб — номер один

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о возможном повторном противостоянии чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По словам функционера, Макгрегор больше не в том положении, чтобы влиять на организацию тех или иных встреч. Уайт подчеркнул, что задавать тон возможным переговорам будет Хабиб.
«В списке Хабиба бои с Фергюсоном, Сен-Пьером и Макгрегором. Значит ли это, что Конор в конце этого списка? Макгрегор больше не босс, Хабиб — номер один, так что он садится и выбирает вызовы», — приводит слова Уайта Boston Globe.
Конор Макгрегор ответил на эти слова эмоциональным постом на своей странице в «Твиттере». Комментарий под записью оставил Хабиб Нурмагомедов, после чего между бойцами началась словесная перепалка.
- 19 октября 2019
-
21:13
-
20:43
-
20:09
-
19:45
-
19:38
-
18:45
-
17:41
-
17:16
-
17:02
-
16:34
-
15:13
-
14:23
-
13:40
-
12:14
-
11:19
-
10:03
-
09:56
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
09:13
-
08:34
-
07:53
-
07:33
-
06:54
-
01:03
-
00:58
- 18 октября 2019
-
23:33
-
23:17
-
22:42
-
21:33
-
20:22
-
19:46
-
18:30
-
17:20