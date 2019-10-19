Президент UFC: Макгрегор больше не босс, Хабиб — номер один

Президент UFC Дэна Уайт поделился мыслями о возможном повторном противостоянии чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По словам функционера, Макгрегор больше не в том положении, чтобы влиять на организацию тех или иных встреч. Уайт подчеркнул, что задавать тон возможным переговорам будет Хабиб.

«В списке Хабиба бои с Фергюсоном, Сен-Пьером и Макгрегором. Значит ли это, что Конор в конце этого списка? Макгрегор больше не босс, Хабиб — номер один, так что он садится и выбирает вызовы», — приводит слова Уайта Boston Globe.

Конор Макгрегор ответил на эти слова эмоциональным постом на своей странице в «Твиттере». Комментарий под записью оставил Хабиб Нурмагомедов, после чего между бойцами началась словесная перепалка.