Конор Макгрегор выложил фото на фоне российского герба

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор выложил фото, на котором он изображён на фоне герба России. Судя по всему, он находится в визовом центре или при Посольстве Российской Федерации в Ирландии. Возможно, таким образом он пытается намекнуть, что готовится к получению визы для посещения страны.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Макгрегора в социальной сети в «Твиттере».

Напомним, после победы чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова над бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье на шоу в Абу-Даби Конор сразу же потребовал организовать ему повторную встречу с Хабибом, при этом ирландец запросил бой в Москве.

В одном из недавних интервью Абдулманап Нурмагомедов не исключил, что сын действительно может встретиться в столице России с ирландским бойцом.