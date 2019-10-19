Макгрегор проходит по второму делу об изнасиловании

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь столкнулся с проблемами с законом. По информации издания The New York Times, боец снова проходит по делу об изнасиловании. В отношении Конора ещё не было выдвинуто обвинений. Предполагается, что инцидент случился неподалёку от одного из пабов Дублина. По сведениям источников, на парковке возле питейного заведения Макгрегор подверг сексуальному насилию 20-летнюю девушку.

При этом официальные представители экс-чемпиона UFC отрицают все обвинения и подчёркивают, что персона калибра Конора часто становятся жертвами всевозможных слухов.

Напомним, это уже второй случай в 2019 году, когда Макгрегора связывают с делом по изнасилованию. Однако обвинения пока не выдвинуты ни по одному из эпизодов. В этом же году Конор попал в скандал и в США, разбив телефон одного из фанатов. Кроме того, его ждёт судебное разбирательство по делу о нападении на пожилого мужчину в пабе.