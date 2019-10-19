Макгрегор проходит по второму делу об изнасиловании

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор вновь столкнулся с проблемами с законом. По информации издания The New York Times, боец снова проходит по делу об изнасиловании. В отношении Конора ещё не было выдвинуто обвинений. Предполагается, что инцидент случился неподалёку от одного из пабов Дублина. По сведениям источников, на парковке возле питейного заведения Макгрегор подверг сексуальному насилию 20-летнюю девушку.
При этом официальные представители экс-чемпиона UFC отрицают все обвинения и подчёркивают, что персона калибра Конора часто становятся жертвами всевозможных слухов.
Напомним, это уже второй случай в 2019 году, когда Макгрегора связывают с делом по изнасилованию. Однако обвинения пока не выдвинуты ни по одному из эпизодов. В этом же году Конор попал в скандал и в США, разбив телефон одного из фанатов. Кроме того, его ждёт судебное разбирательство по делу о нападении на пожилого мужчину в пабе.
- 20 октября 2019
-
00:37
-
00:14
- 19 октября 2019
-
23:41
-
22:59
-
22:49
-
21:50
-
21:13
-
20:43
-
20:09
-
19:45
-
19:38
-
18:45
-
17:41
-
17:16
-
17:02
-
16:34
-
15:13
-
14:23
-
13:40
-
12:14
-
11:19
-
10:03
-
09:56
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
09:13
-
08:34
-
07:53
-
07:33
-
06:54
-
01:03
-
00:58
- 18 октября 2019
-
23:33
-
23:17