Менеджер Гвоздика: Александр вернётся сильнее
Менеджер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александра Гвоздика Эгис Климас поделился впечатлениями от поражения своего клиента в бою с Артуром Бетербиевым. Функционер поздравил россиянина, а также пообещал, что Гвоздик вернётся сильнее, чем прежде.
«Горжусь своим другом Александром Гвоздиком, он дал отличный бой великому чемпиону. К сожалению, в этот раз мы не добились победы, но Александр вернётся сильнее, чем когда-либо. Мои поздравления Бетербиеву и его команде», — написал Климас на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, ранним утром 19 октября мск в Филадельфии завершился объединительный поединок Артура Бетербиева и Александра Гвоздика. Россиянин нокаутировал соперника в десятом раунде.
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