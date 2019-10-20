Менеджер Гвоздика: Александр вернётся сильнее

Менеджер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Александра Гвоздика Эгис Климас поделился впечатлениями от поражения своего клиента в бою с Артуром Бетербиевым. Функционер поздравил россиянина, а также пообещал, что Гвоздик вернётся сильнее, чем прежде.

«Горжусь своим другом Александром Гвоздиком, он дал отличный бой великому чемпиону. К сожалению, в этот раз мы не добились победы, но Александр вернётся сильнее, чем когда-либо. Мои поздравления Бетербиеву и его команде», — написал Климас на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, ранним утром 19 октября мск в Филадельфии завершился объединительный поединок Артура Бетербиева и Александра Гвоздика. Россиянин нокаутировал соперника в десятом раунде.