Кремлёв ожидает, что Гассиев нокаутирует Усика
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв не оставляет надежд организовать повторную встречу экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. По словам функционера, в реванше Гассиев повторит сценарий боя Бетербиев — Гвоздик и нокаутирует соперника.
«Хочу сказать, что Александра Усика в реванше с Муратом Гассиевым ждёт то же самое, что сделал Артур Бетербиев в противостоянии с Александром Гвоздиком. Эта беготня по рингу не пройдёт», — приводит слова Кремлёва Sports.ru.
Напомним, впервые Гассиев и Усик встретились в июле 2018 года в финале турнира Всемирной боксёрской суперсерии. Тогда Александр одержал убедительную победу решением судей.
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