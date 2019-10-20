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Кремлёв ожидает, что Гассиев нокаутирует Усика

Кремлёв ожидает, что Гассиев нокаутирует Усика
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв не оставляет надежд организовать повторную встречу экс-чемпиона мира в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева с бывшим абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. По словам функционера, в реванше Гассиев повторит сценарий боя Бетербиев — Гвоздик и нокаутирует соперника.

«Хочу сказать, что Александра Усика в реванше с Муратом Гассиевым ждёт то же самое, что сделал Артур Бетербиев в противостоянии с Александром Гвоздиком. Эта беготня по рингу не пройдёт», — приводит слова Кремлёва Sports.ru.

Напомним, впервые Гассиев и Усик встретились в июле 2018 года в финале турнира Всемирной боксёрской суперсерии. Тогда Александр одержал убедительную победу решением судей.

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