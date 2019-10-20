Президент Bare Knucke: наш спорт не для Малиньяджи, он не будет выступать у нас

Глава промоушена кулачных боёв Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман заявил, что экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи больше не получит возможности выступить в лиге. Функционер дал понять, что разочарован уровнем Поли в ходе боя с Артёмом Лобовым на турнире Bare Knuckle FC летом 2019 года.
«Не думаю, что реванш Лобова с Малиньяджи возможен. Если бы этот поединок был более богатым на события, мы бы могли его повторить. Но сейчас в этом нет никакого смысла. Если говорить откровенно, Поли — отличный парень и хороший боксёр, но наш спорт не для него. Думаю, он больше не будет выступать в нашем промоушене», — приводит слова Фельдмана BJPenn.
Напомним, в отличие от Малиньяджи, Лобов продолжает выступать в лиге кулачных боёв. 16 ноября он проведёт реванш с Джейсоном Найтом.
- 20 октября 2019
-
14:56
-
13:24
-
12:56
-
11:37
-
10:15
-
09:05
-
00:37
-
00:14
- 19 октября 2019
-
23:41
-
22:59
-
22:49
-
21:50
-
21:13
-
20:43
-
20:09
-
19:45
-
19:38
-
18:45
-
17:41
-
17:16
-
17:02
-
16:34
-
15:13
-
14:23
-
13:40
-
12:14
-
11:19
-
10:03
-
09:56
-
09:49
-
09:40
-
09:30
-
09:13
-
08:34
-
07:53