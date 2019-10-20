Президент Bare Knucke: наш спорт не для Малиньяджи, он не будет выступать у нас

Глава промоушена кулачных боёв Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман заявил, что экс-чемпион мира по боксу Поли Малиньяджи больше не получит возможности выступить в лиге. Функционер дал понять, что разочарован уровнем Поли в ходе боя с Артёмом Лобовым на турнире Bare Knuckle FC летом 2019 года.

«Не думаю, что реванш Лобова с Малиньяджи возможен. Если бы этот поединок был более богатым на события, мы бы могли его повторить. Но сейчас в этом нет никакого смысла. Если говорить откровенно, Поли — отличный парень и хороший боксёр, но наш спорт не для него. Думаю, он больше не будет выступать в нашем промоушене», — приводит слова Фельдмана BJPenn.

Напомним, в отличие от Малиньяджи, Лобов продолжает выступать в лиге кулачных боёв. 16 ноября он проведёт реванш с Джейсоном Найтом.