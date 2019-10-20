Келлерман: если Уорд вернётся, он победит всех чемпионов полутяжёлого веса

Известный американский обозреватель и комментатор Макс Келлерман убеждён, что если экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд возобновит карьеру, то сможет победить всех действующих чемпионов мира в полутяжёлом дивизионе.
«Думаю, Андре — фаворит в поединках с каждым из действующих чемпионов дивизиона. Знаете, кто номер один в рейтинге P4P? Тот, у кого была лучшая любительская карьера. Исключением может быть разве что Мэнни Пакьяо. Уорд — олимпийский чемпион, не проигрывавший с 14 лет.
На это есть причина, не так-ли? Когда перешёл в профессионалы, он победил во всех боях. Думаю, он найдёт способ побить всех чемпионов. Это совершенно не значит, что он вернётся, но всё же я бы назвал его фаворитом в боях со всеми нынешними чемпионами", — приводит слова Келлермана Boxingnews24.
Андре Уорд завершил профессиональную карьеру в июне 2017 года. В последнем бою он победил Сергея Ковалёва.
Напомним, всеми поясами в полутяжёлом весе на сегодняшний день владеют россияне. Артур Бетербиев обладатель титулов по версиям WBC и IBF, Сергей Ковалёв владеет поясом WBO, а Дмитрий Бивол — чемпион по версии WBA Super.
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