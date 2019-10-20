Усик намекнул, что его с семьёй раздражают провокационные вопросы о Крыме
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик сказал, что его дети понемногу приобщаются к просмотру поединков с его участием. По словам украинца, дочь пересмотрела множество видео и на некоторые из них отреагировала достаточно эмоционально.
«Дочь, мне кажется, пересмотрела уже все видео, все интервью. Она достаточно колко реагирует на провокационные вопросы. Она уже понимает и про Крым, и про всё остальное. Мне даже ребёнок говорит: „Они не устали повторять одно и то же?“. Ребёнку 9 лет, а она спрашивает, всё ли с ними нормально. Так что она наблюдает, и младшие тоже смотрят. Пускай смотрят», — сказал Александр Усик в интервью, размещённом на YouTube-канале VideoBoxing.
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