Кто лучший боксёр России на сегодня?

Артур Бетербиев после победы над украинцем Александром Гвоздиком стал пятым российским боксёром, кто смог объединить два или более пояса чемпиона мира по различным версиям.



Ранее среди россиян объединить два титула чемпиона мира или более удавалось Косте Цзю, Денису Лебедеву, Сергею Ковалёву и Мурату Гассиеву.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто лучший боксёр России на сегодня?».

Помимо Артура Бетербиева отдать свой голос можно за Сергея Ковалёва, Дмитрия Бивола, Александра Поветкина, Мурата Гассиева, Сергея Липинца или выбрать кого-то другого.

Напомним, Бетербиев одержал победу над Гвоздиком в поединке за титулы IBF и WBC в полутяжёлом весе. Решающим стал 10-й раунд. Бетербиев трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего судья остановил бой и зафиксировал технический нокаут.