Монгол победил Руки-Базуки в битве блогеров

Хакасский блогер Олег Монгол одержал победу в бою с Кириллом Руки-Базуки Терёшиным, поединок прошёл в Хакасии по альтернативным правилам ММА.

Руки-Базуки был точнее в стойке и даже отправил соперника в нокдаун, но Монгол после прохода в ноги заставил соперника сдаться в партере. Он надавил локтем на горло Терёшину. Правилами Союза ММА России это запрещено, но в данном бою они не действовали.

Посмотреть видео боя можно в телеграм-канале «Чемпионата».

«Роднулькины мои, вот и свершилось, я, как и обещал, что размажу этого Руки Крюки, так и сделал! Спасибо», — написал Монгол после боя на своей странице в YouTube.



Терёшин в прошлом прославился за счёт того, что выкладывал во «ВКонтакте» и «Инстаграме» результаты инъекций самодельного синтола в руки. Бицепсы раздулись до объёма в 60 сантиметров, что привело к бешеной популярности, а также к участию Кирилла во многих передачах на федеральных каналах.