Бой MMA между россиянином и казахстанцем в Сочи закончился массовой дракой

Турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 95 в Сочи завершился массовой дракой. Инцидент произошёл после окончания боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и экс-представителем UFC россиянином Али Багаутиновым.



Поединок завершился победой Жумагулова, которая досталась ему раздельным решением судей. Багаутинов попытался обжаловать этот вердикт, но это только привело к конфликту между командами спортсменов.

Видео эпизода опубликовал на своей странице в «Инстаграме» журналист Sport24 Ярослав Степанов.



Для Жумагулова эта победа стала 13-й в карьере, а для Багаутинова это уже 7-е поражение.



Fight Nights Global — международная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам. Первый турнир компании состоялся в июне 2010 году в Москве.