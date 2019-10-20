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Бой MMA между россиянином и казахстанцем в Сочи закончился массовой дракой

Бой MMA между россиянином и казахстанцем в Сочи закончился массовой дракой
Бокс/ММА / ММА 0

Турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 95 в Сочи завершился массовой дракой. Инцидент произошёл после окончания боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и экс-представителем UFC россиянином Али Багаутиновым.

Поединок завершился победой Жумагулова, которая досталась ему раздельным решением судей. Багаутинов попытался обжаловать этот вердикт, но это только привело к конфликту между командами спортсменов.

Видео эпизода опубликовал на своей странице в «Инстаграме» журналист Sport24 Ярослав Степанов.

Для Жумагулова эта победа стала 13-й в карьере, а для Багаутинова это уже 7-е поражение.

Fight Nights Global — международная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам. Первый турнир компании состоялся в июне 2010 году в Москве.

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