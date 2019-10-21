А.Емельяненко: сейчас мой главный спарринг-партнёр — это хинкали

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал, как проходит его подготовка перед боем с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.

«Сейчас я, естественно, делаю больший акцент на ударную технику, выносливость на ринге. Немного меньше времени уделяю борьбе. Тем не менее хожу бороться для общей физической подготовки. Но чуть-чуть меньше уделяю внимания этому аспекту. Больше сосредоточен на функционале. Перестраиваюсь на боксёрский ритм. Мой конкретный спарринг при подготовке к Кокляеву — это общепит. Набираю вес. Я хинкали не ем особо, пока только настраиваюсь на них. Так что мой главный спарринг-партнер — это хинкали», — цитируют Емельяненко «Известия».

Бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым пройдёт по правилам бокса 29 ноября.