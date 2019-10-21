Фьюри — Уайлдеру: иду за тобой, сосунок

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Тайсон Фьюри обратился к Деонтею Уайлдеру, действующему чемпиону мира в тяжёлом весе по версии WBC.
Фьюри и Уайлдер провели титульный поединок в декабре 2018 года, завершившийся вничью. Предполагается, что в феврале 2020 года соперники вновь выйдут на ринг.
«Я стану лучшим во всех видах единоборств. Я же Цыганский король. Я приду в ваш спорт и стану лучшим. И в смешанные единоборства тоже.
Я выгляжу на миллион долларов. Сечка заживает быстро. Деонтей Уайлдер, я иду за тобой, сосунок», — сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу TMZ Sports.
31 октября в Саудовской Аравии Фьюри дебютирует в WWE в поединке с Броном Строуманом.
На счету Фьюри 30 боёв в профессиональном боксе: 29 побед (в том числе 20 нокаутом) и одна ничья.
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