Кокляев отреагировал на трагедию в Красноярском крае

Российский стронгмен Михаил Кокляев прокомментировал трагедию в Красноярском крае, где в результате прорыва дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели погибли 15 человек.
«С 2017 года я не понаслышке знаю о золотодобыче. Два раза в год, летом и зимой, мне доводится участвовать в организации соревнований по силовым видам спорта для старателей.
Ознакомившись с информацией о трагедии, увидел, как всегда, много несоответствий. На этом участке я был, дорога туда есть, и ни о какой непроходимости речи идти не может. Добыча ведётся в 250 километрах от Красноярска.
Какая незаконность разработок у предприятия с лицензией и многолетним стажем работы в отрасли? Что произошло? Покажет следствие. Думаю, что было допущено несоблюдение техники безопасности при возведении посёлка», — написал Кокляев в своём «инстаграме».
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