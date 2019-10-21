Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве 24 октября
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор 24 октября даст пресс-конференцию в Москве.
«Макгрегор встретится с журналистами 24 октября. Это первое подобное мероприятие с участием Макгрегора в России», — цитирует представителя организаторов пресс-конференции ТАСС.
По словам организаторов, Макгрегор планирует рассказать о ближайших планах в России, режиме тренировок и текущей физической форме.
«Возможно, он сделает заявление о скором возвращении в октагон», — говорится в сообщении организаторов.
Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, защитившему чемпионский пояс UFC в лёгкой весовой категории.
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