Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве 24 октября

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор 24 октября даст пресс-конференцию в Москве.

«Макгрегор встретится с журналистами 24 октября. Это первое подобное мероприятие с участием Макгрегора в России», — цитирует представителя организаторов пресс-конференции ТАСС.

По словам организаторов, Макгрегор планирует рассказать о ближайших планах в России, режиме тренировок и текущей физической форме.

«Возможно, он сделает заявление о скором возвращении в октагон», — говорится в сообщении организаторов.

Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда в титульном поединке проиграл российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову, защитившему чемпионский пояс UFC в лёгкой весовой категории.

Президент UFC отказал Макгрегору в поединке с Эдгаром