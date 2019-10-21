Полиция начала проверку после драки на турнире по MMA в Сочи

Турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 95 в Сочи завершился массовой дракой. Инцидент произошёл после окончания боя между казахстанцем Жалгасом Жумагуловым и бывшим бойцом UFC россиянином Али Багаутиновым.
Поединок завершился победой Жумагулова, которая досталась ему раздельным решением судей. Багаутинов попытался обжаловать этот вердикт, но это только привело к конфликту между командами спортсменов.
«По факту драки проводится проверка. Заявлений в полицию не поступало. Проверка инициирована после того, как в социальных сетях был опубликован ролик», — приводит слова представителя пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю телеканал «Кубань 24».
Fight Nights Global — международная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам. Первый турнир компании состоялся в июне 2010 года в Москве.
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