Магомедшарипов оценил предстоящий бой Емельяненко — Кокляев

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, прокомментировал предстоящий бой Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Емельяненко и Кокляев сразятся по правилам бокса на «ВТБ Арене» 29 ноября.

Магомедшарипова спросили, согласился ли бы он принять участие в подобном поединке.

«Нет, не думаю, что я согласился бы на такое. Все понимают, что это только шоу, спорта в этом очень мало.

Я могу понять тех, кто хочет на это посмотреть. Извечный спор, кто сильнее: качок или боксёр. Да и Александр с Михаилом активно продвигают свой бой. Но сам я вряд ли бы принимал участие в подобном мероприятии», — цитирует Магомедшарипова «Лента.ру».

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