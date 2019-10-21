Магомедшарипов оценил предстоящий бой Емельяненко — Кокляев
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, прокомментировал предстоящий бой Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Емельяненко и Кокляев сразятся по правилам бокса на «ВТБ Арене» 29 ноября.
Магомедшарипова спросили, согласился ли бы он принять участие в подобном поединке.
«Нет, не думаю, что я согласился бы на такое. Все понимают, что это только шоу, спорта в этом очень мало.
Я могу понять тех, кто хочет на это посмотреть. Извечный спор, кто сильнее: качок или боксёр. Да и Александр с Михаилом активно продвигают свой бой. Но сам я вряд ли бы принимал участие в подобном мероприятии», — цитирует Магомедшарипова «Лента.ру».
А. Емельяненко назвал Кокляева грузчиком
Магомедшарипов не хотел переносить бой с Каттаром, но тренеры запретили драться
- 21 октября 2019
-
15:18
-
14:54
-
14:47
-
14:03
-
12:37
-
12:30
-
12:20
-
11:39
-
11:22
-
11:04
-
10:53
-
10:02
-
09:21
-
03:41
-
01:15
-
00:02
- 20 октября 2019
-
23:09
-
21:51
-
20:35
-
20:05
-
19:02
-
18:18
-
17:31
-
16:59
-
15:59
-
14:56
-
13:24
-
12:56
-
11:37
-
10:15
-
09:05
-
00:37
-
00:14
- 19 октября 2019
-
23:41
-
22:59
Партнерский контент