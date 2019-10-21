Организаторы пресс-конференции Макгрегора назвали цели её проведения

Организаторы пресс-конференции бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландского бойца Конора Макгрегора рассказали о целях проведения мероприятия. Напомним, Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве 24 октября.

«Это спортивный визит, где у журналистов и фанатов появится возможность пообщаться с Конором, узнать чемпиона поближе и вдохновиться на новые победы. Вопросы обеспечения безопасности на месте являются приоритетными для организаторов», — цитирует одного из представителей организаторов ТАСС.

Ранее Камил Гаджиев, президент промоутерской компании Fight Nights Global, предположил, что пресс-конференция призвана раскрутить бой Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгком весе, в Москве.

Макгрегор впервые даст пресс-конференцию в Москве 24 октября