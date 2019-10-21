Макгрегор пожертвовал € 12 тыс. на операцию годовалой девочке
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор пожертвовал € 12 тыс. на лечение годовалой девочки, страдающей микроцефалией.
Единственная клиника, которая может помочь девочке, находится в США. Четырёхнедельное лечение стоит € 60 тыс. Мать девочки в июне создала страницу на одной из интернет-площадок, чтобы попробовать собрать эту сумму. Недавно была преодолена отметка в € 100 тыс., в том числе благодаря Макгрегору.
Макгрегор не только продал свои перчатки с автографом за € 500, но и сам пожертвовал € 12 тыс.
«Это ни в коем случае не рекламный ход Макгрегора. Он даже нигде не упомянул про это. Он очень помог нашей девочке, и мы ему очень благодарны», — цитирует маму девочки Irish Mirror.
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