Первый канал покажет поединок Ковалёва и Альвареса
Первый канал покажет бой российского боксёра, чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлой весовой категории Сергея Ковалёва с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает официальный сайт телеканала. Поединок состоится 2 ноября 2019 года в Лас-Вегасе. Прямой эфир боя начнётся в 6:50 мск.
Для Сергея Ковалёва поединок с Альваресом станет третьим в 2019 году. Российский боксёр вернул себе титул чемпиона, после того как победил Элейдера Альвареса, а в августе защитил пояс, нокаутировав в поединке в Челябинске британского боксёра Энтони Ярда.
Альварес провёл лишь один поединок в 2019 году. В мае мексиканец в объединительном бою победил Дэниела Джейкобса.
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