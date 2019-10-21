Первый канал покажет поединок Ковалёва и Альвареса

Первый канал покажет бой российского боксёра, чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлой весовой категории Сергея Ковалёва с чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC и WBA Super мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает официальный сайт телеканала. Поединок состоится 2 ноября 2019 года в Лас-Вегасе. Прямой эфир боя начнётся в 6:50 мск.



Для Сергея Ковалёва поединок с Альваресом станет третьим в 2019 году. Российский боксёр вернул себе титул чемпиона, после того как победил Элейдера Альвареса, а в августе защитил пояс, нокаутировав в поединке в Челябинске британского боксёра Энтони Ярда.



Альварес провёл лишь один поединок в 2019 году. В мае мексиканец в объединительном бою победил Дэниела Джейкобса.