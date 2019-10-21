Боец UFC Кунченко: в США думают, что у нас на дороги выбегают медведи

Российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко объяснил, почему UFC не намерен проводить много турниров в России. По словам Кунченко, турниры UFC в России собирают не так много зрителей в США и Канаде из-за разницы часовых поясов.



«Другой неприятный момент — в России UFC всё же не так часто будет проводить турниры, поскольку они собирают не слишком много зрителей по ту сторону океана. Когда у нас вечер, там ночь, и все спят, пока мы дерёмся.



Они ведь думают, что мы круглый год ходим по снегу, а на дороги выбегают медведи. Мне реально задают такие вопросы. Так и отвечаю: «Да, действительно бегают». Но мы стремимся заявить о себе. Сейчас состоится уже третий турнир UFC в России, у нас загораются новые звёзды, такие как Ян, Магомедшарипов. Они появляются на новом рынке и закатывают довольно хорошие бои, что привлекает иностранную публику», — приводит слова Алексея Кунченко RT на русском.