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Боец UFC Кунченко: в США думают, что у нас на дороги выбегают медведи

Боец UFC Кунченко: в США думают, что у нас на дороги выбегают медведи
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Алексей Кунченко объяснил, почему UFC не намерен проводить много турниров в России. По словам Кунченко, турниры UFC в России собирают не так много зрителей в США и Канаде из-за разницы часовых поясов.

«Другой неприятный момент — в России UFC всё же не так часто будет проводить турниры, поскольку они собирают не слишком много зрителей по ту сторону океана. Когда у нас вечер, там ночь, и все спят, пока мы дерёмся.

Они ведь думают, что мы круглый год ходим по снегу, а на дороги выбегают медведи. Мне реально задают такие вопросы. Так и отвечаю: «Да, действительно бегают». Но мы стремимся заявить о себе. Сейчас состоится уже третий турнир UFC в России, у нас загораются новые звёзды, такие как Ян, Магомедшарипов. Они появляются на новом рынке и закатывают довольно хорошие бои, что привлекает иностранную публику», — приводит слова Алексея Кунченко RT на русском.

Источник: RT на русском

Заглавное фото: РИА Новости

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