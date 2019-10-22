Нурмагомедов взял уроки кулинарии у известного турецкого шеф-повара

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил ресторан посетил в Турции ресторан Hatay Medeniyetler Sofras, где вместе с местным шеф-поваром Бураком Оздемиром поучаствовал в приготовлении различных блюд.
«Во время весогонки я постоянно просматриваю его страницу в «Инстаграме». Это было очень весело и вкусно, спасибо, брат», — подписал публикацию Хабиб Нурмагомедов.
Свой последний поединок Хабиб Нурмагомедов провёл 7 сентября, победив временного чемпиона организации Дастина Порье. Предположительно, следующим соперником Нурмагомедова должен стать Тони Фергюсон, однако называются имена Жоржа Сен-Пьера и Конора Макгрегора. Ранее Нурмагомедов говорил, что следующий бой может провести в Москве весной 2020 года.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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