Руис заявил о желании подраться с Уайлдером
Мексиканский боксёр Энди Руис, действующий чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO, рассказал о намерении стать объединённым чемпионом мира. Для этого Руису нужно победить Энтони Джошуа в матче-реванше в Саудовской Аравии 7 декабря, после чего для него будет открыт путь к возможному бою с Деонтеем Уайлдером, обладателем пояса WBC.
В июне 2019 года Руис неожиданно победил Джошуа техническим нокаутом.
«Я хочу стать объединённым чемпионом мира в тяжёлом весе. Я близок к тому, чтобы заполучить этот бой с Уайлдером.
Мы с ним иногда беседуем по телефону. Мы друзья, мы поддерживаем друг друга, но во время боя нет места дружбе, взаимоуважению и прочим подобным вещам», — цитирует Руиса BoxingScene.
Уайлдер дал прогноз на бой Руис — Джошуа
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