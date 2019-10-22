Бывший чемпион UFC объяснил, почему поддержал Хабиба в конфликте с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля Фрэнки Эдгар, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории, объяснил, почему встал на сторону Хабиба Нурмагомедова в его конфликте с Конором Макгрегором.
Макгрегор оскорблял Нурмагомедова и его семью в преддверии поединка с российским бойцом в октябре 2018 года. После боя Хабиб, одержавший победу, выбрался из октагона и спровоцировал массовую потасовку.
«Конор разрушил свой образ крутого парня в бою с Хабибом. Нурмагомедов совершенно искренен в том, что тема с Макгрегором для него принципиальна. Они живут по кодексу чести. Я тренировался со многими дагестанцами, они соблюдают кодекс.
Нельзя говорить то, что позволял себе Конор. Хабиб ведёт себя как джентльмен, что доказывает его общение с Порье», — сказал Эдгар в интервью YouTube-каналу Breaking Bread with Nick Turturro.
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