Бывший чемпион UFC объяснил, почему поддержал Хабиба в конфликте с Макгрегором

Американский боец смешанного стиля Фрэнки Эдгар, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории, объяснил, почему встал на сторону Хабиба Нурмагомедова в его конфликте с Конором Макгрегором.

Макгрегор оскорблял Нурмагомедова и его семью в преддверии поединка с российским бойцом в октябре 2018 года. После боя Хабиб, одержавший победу, выбрался из октагона и спровоцировал массовую потасовку.

«Конор разрушил свой образ крутого парня в бою с Хабибом. Нурмагомедов совершенно искренен в том, что тема с Макгрегором для него принципиальна. Они живут по кодексу чести. Я тренировался со многими дагестанцами, они соблюдают кодекс.

Нельзя говорить то, что позволял себе Конор. Хабиб ведёт себя как джентльмен, что доказывает его общение с Порье», — сказал Эдгар в интервью YouTube-каналу Breaking Bread with Nick Turturro.

Российский боец UFC назвал причины популярности Нурмагомедова