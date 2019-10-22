Соперник Волкова на турнире UFC в Москве снялся с боя
Соперник Александра Волкова по главному бою на турнире UFC в Москве бразилец Джуниор дос Сантос снялся с поединка из-за проблем со здоровьем, сообщили в команде российского бойца. Бой должен был возглавить турнир UFC в Москве 9 ноября.
«Дос Сантос снялся с боя из-за проблем со здоровьем», — приводит слова представителя команды Волкова ТАСС.
В команде Волкова добавили, что соперником россиянина может стать американский боец Деррик Льюис, ранее сражавшийся с ним.
«Мы попросили реванша с Льюисом», — добавил собеседник агентства.
В октябре 2018 года Льюис нокаутировал Волкова на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе.
На счету Волкова 37 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 30 побед и потерпел 7 поражений.
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