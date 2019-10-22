Ломаченко: Усик сводит Уайлдера в школу
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко поделился мыслями о возможном противостоянии бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика и обладателя титула по версии WBC Деонтея Уайлдера. Украинец дал понять, что не считает американца серьёзной преградой для Усика на пути к титулу.
«Усик — Уайлдер? Александр сводит Деонтея в школу», — сказал украинец в интервью, размещённом на YouTube-канале EsNews.
Александр Усик дебютировал в супертяжёлом весе 12 октября 2019 года, когда досрочно победил Чазза Уизерспуна. Ожидается, что следующий поединок в хэвивейте станет для украинца титульным. Но при этом известно, что, вероятнее всего, он будет драться за пояс по версии WBO.
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