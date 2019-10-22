Дос Сантос не встретится с Волковым из-за инфекции, бразилец госпитализирован
Сегодня, 22 октября, появилась информация, что главный поединок турнира UFC в Москве между Александром Волковым и Джуниором дос Сантосом не состоится. По сведениям источников бразилец снялся с боя. Теперь же стала известна и причина произошедшего. У дос Сантоса была обнаружена инфекция в ноге, сообщает MMA Fighting. На протяжении последней недели он находится в больнице. Ему была проведена процедура дренирования.
Дос Сантос в предыдущем поединке проиграл нокаутом Фрэнсису Нганну, что касается Волкова, то он предыдущий раз выходил в октагон в 2018 году, когда досрочно проиграл Деррику Льюису. В апреле 2019 года Александр должен был встретиться с Алистаром Оверимом на турнире в Санкт-Петербурге, но по неизвестной причине снялся с него.
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