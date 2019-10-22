Хопкинс и Рой Джонс согласились на третий бой, встреча может пройти в Москве

Экс-чемпион мира по боксу в двух весовых категориях, бывший абсолютный чемпион мира в среднем весе 54-летний Бернард Хопкинс вызвал на бой 50-летнего экс-чемпиона мира в четырёх весовых категориях Роя Джонса.

Хопкинс обратился к Джонсу посредством видеоролика, который разместил на своей странице в «Инстаграме» генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. Бернард подчеркнул, что Рой может «не бояться», так как поединок будет рассчитан на четыре раунда. Хопкинс призвал Джонса «не теряться» и не увиливать от предложения.

Ответ Джонса не заставил себя долго ждать. Рой дал согласие на бой. Соответствующий ролик также можно увидеть на странице Кремлёва в социальной сети.

Умар Кремлёв отметил, что эта встреча будет организована в Москве. В прошлом Бернард Хопкинс и Рой Джонс встречались дважды. В 1993 году победил Джонс, а в 2010 году Хопкинс взял реванш.