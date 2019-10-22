Волков: тренировки продолжаются, будем ждать замены
Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков дал понять, что продолжает подготовку к турниру промоушена в Москве по ранее утверждённому плану. Напомним, сегодня, 22 октября, стало известно, что соперник россиянина Джуниор дос Сантос снялся с шоу из-за инфекции в ноге. Теперь Волкову будут искать другого оппонента.
«Похоже, лысые ударники в тренировочном лагере больше не нужны. Тренировки продолжаются, будем ждать замены», — написал Волков.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Волкова в социальной сети «Инстаграм».
Соперником Волкова на турнире в Москве может стать Деррик Льюис, которому он проиграл в предыдущей схватке. В соглавном бою вечера Забит Магомедшарипов померится силами с Келвином Каттаром.
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