Ковалёв показал, как готовится к бою с Альваресом

В «твиттере» Boxing News появилось видео, как российский боксёр Сергей Ковалёв, действующий чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBO, готовится к поединку с мексиканцем Саулем Альваресом, чемпионом мира в среднем весе по версии трёх организаций. Ковалёв и Альварес выйдут на ринг в Лас-Вегасе 2 ноября.

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Последним соперником Ковалёва был британец Энтони Ярд, уступивший россиянину в титульном поединке в Челябинске в августе 2019 года.

На счету Альвареса 55 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 52 победы и потерпел одно поражение, а ещё два боя завершились вничью. У Ковалёва 34 победы, 3 поражения и одна ничья.