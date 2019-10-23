У скандального бойца MMA Дацика угнали два дорожных катка

В минувшие выходные в одной из строительно-дорожных компаний, где заместителем директора является российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, сотрудник угнал два катка. Уроженец Беларуси, трудившийся в фирме слесарем, сначала угнал один каток и сдал его в металлолом за 56 тыс. рублей. На следующее утро он попытался повторить трюк, но в пункте приёма весы не выдержали веса катка и сломались.

«Работники-узбеки испугались, отказались принимать каток без документов, погнали в полицию, а белорус убежал», — цитирует Дацика 47news.

Угонщик скрылся в неизвестном направлении, однако, как рассказал сам Дацик, ему с женой удалось разыскать его любовницу в Санкт-Петербурге. Надавив на их отношения, они заставили работника приехать и сознаться в краже.

Дацик находился в местах лишения свободы более 11 лет. На свободу он вышел в феврале 2019 года, а в апреле проиграл бой блогеру Артёму Тарасову.

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