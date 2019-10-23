Макгрегор пошутил, когда узнал, что президентом Украины стал Зеленский

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, отреагировал на избрание президентом Украины Владимира Зеленского.

Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. До избрания президентом Украины он получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.

«Владимир Зеленский раньше был комиком? Теперь всё наоборот. Люди слушают комиков и смеются над политиками», — сказал Макгрегор на пресс-конференции в Киеве.

Также Макгрегор рассказал, какой результат, по его мнению, принёс бы возможный поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, и признал, что планирует провести матч-реванш с Хабибом, которому проиграл в титульном поединке в октябре 2018 года.