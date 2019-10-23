Экс-чемпион Bellator: индустрия ММА в Америке и в России — две разные планеты

Бывший чемпион Bellator в тяжёлой весовой категории, российский боец Виталий Минаков сравнил положение дел в индустрии смешанных единоборств в США и в России. По словам Минакова, в США MMA — это в первую очередь большой бизнес, а в России только пытаются выйти на окупаемость.
«Индустрия ММА в Америке и в России — две разные планеты. Принципиальное различие в том, что в Америке организация боёв — это бизнес, который действительно приносит прибыль. В нашей стране несколько другая ситуация: российский рынок ММА только пытается выйти на рентабельный уровень.
В Америке на чём зарабатывают бойцовские организации? На pay-per-view, на атрибутике и так далее. Я думаю, что у нас пока рано говорить о том, чтобы делать платные трансляции. Никто у нас сегодня не заплатит деньги за то, чтобы посмотреть бои, чтобы вообще посмотреть какой-нибудь спорт. Поэтому пока наши организации зарабатывать деньги, как это делают американские, не могут», — цитирует Минакова «Рейтинг букмекеров».
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