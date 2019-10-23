Директор «Газпром Арены» подтвердил факт переговоров о бое Хабиба на стадионе

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о возможном поединке действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в Санкт-Петербурге.

«Хабиб был у нас во время бизнес-форума и очень захотел провести бой на «Газпром Арене». Такая возможность всерьёз рассматривается. Насколько мне известно, уже идут переговоры, чтобы действительно провести бой Нурмагомедова на «Газпром Арене», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

Ожидается, что следующий бой Нурмагомедов проведёт в начале 2020 года. Одним из возможных его соперников считается американский боец Тони Фергюсон.

На реванш с Нурмагомедовым нацелился ирландец Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

Макгрегор признал, что планирует реванш с Нурмагомедовым