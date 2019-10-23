Увешанный проводами Кокляев: выгоняю хинкали, чтобы новые поесть

Российский стронгмен Михаил Кокляев выложил в «Инстаграме» видео, снятое в кабинете функциональной диагностики. На видео Кокляев, увешанный проводами с датчиками, бежит по стационарной беговой дорожке.

«Обычный осенний день, обычный кабинет функциональной диагностики. Выгоняем хинкали, чтобы новые поесть, под чутким руководством Эдгара Гукосяна (тренера по боксу. — Прим. «Чемпионата»)», — подписал видео спортсмен.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Кокляева.

Кокляев готовится к бою с российским бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. Поединок, который пройдёт по правилам бокса, состоится в Москве на «ВТБ Арене» 29 ноября. Спортсменов ожидают четыре раунда по три минуты.

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