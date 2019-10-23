Макгрегор поставил Усика вровень с Тайсоном
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, высоко оценил украинского боксёра Александра Усика, который 12 октября победил американца Чазза Уизерспуна в первом для себя поединке в тяжёлом весе.
«Видел Усика, смотрел его бой с Тони Беллью (в ноябре 2018 года. — Прим. «Чемпионата»). Мне нравится его стиль, и я бы даже сравнил его с Майком Тайсоном. То есть не в прямом смысле, но наверняка назвал бы его бойцом такого уровня», — сказал Макгрегор на пресс-конференции в Киеве.
Макгрегора спросили, готов ли он сразиться с Усиком.
«Он уже перешёл в тяжёлый вес, а это явно не мой вес. Если бы он пришёл в ММА, тогда можно было бы рассматривать такое», — добавил он.
53-летний Тайсон показал, что не разучился боксировать
«Забудь о танцах и выходи на ринг». Чисора вызвал на бой Усика
- 23 октября 2019
-
16:14
-
15:00
-
14:11
-
13:06
-
12:26
-
12:14
-
11:25
-
10:54
-
10:25
-
09:55
-
09:08
-
00:40
-
00:26
- 22 октября 2019
-
23:40
-
22:29
-
21:23
-
20:21
-
19:14
-
18:20
-
17:16
-
15:57
-
14:49
-
13:48
-
12:41
-
11:26
-
10:51
-
10:00
-
09:22
-
00:49
- 21 октября 2019
-
23:50
-
22:45
-
21:20
-
20:23
-
19:35
-
18:27
Партнерский контент