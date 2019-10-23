Макгрегор поставил Усика вровень с Тайсоном

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, высоко оценил украинского боксёра Александра Усика, который 12 октября победил американца Чазза Уизерспуна в первом для себя поединке в тяжёлом весе.

«Видел Усика, смотрел его бой с Тони Беллью (в ноябре 2018 года. — Прим. «Чемпионата»). Мне нравится его стиль, и я бы даже сравнил его с Майком Тайсоном. То есть не в прямом смысле, но наверняка назвал бы его бойцом такого уровня», — сказал Макгрегор на пресс-конференции в Киеве.

Макгрегора спросили, готов ли он сразиться с Усиком.

«Он уже перешёл в тяжёлый вес, а это явно не мой вес. Если бы он пришёл в ММА, тогда можно было бы рассматривать такое», — добавил он.

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