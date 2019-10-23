А. Нурмагомедов: решайте, что будем делать с Конором в Москве
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал визит бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора в Киев и Москву. Напомним, 24 октября Макгрегор проведёт пресс-конференцию в Москве.
«Конор уже на Украине, решайте, что делать с ним в Москве», — написал Абдулманап Нурмагомедов в своём инстаграм-аккаунте.
Напомним, Нурмагомедов-младший и Макгрегор провели первый бой в октябре 2018 года. Нурмагомедов победил соперника, применив болевой приём в четвёртом раунде. Макгрегор после этого не возвращался в октагон, а Нурмагомедов в сентябре 2019 года во второй раз защитил свой титул, победив Дастина Порье.
Посмотреть запись можно в инстаграм-аккаунте Абдулманапа Нурмагомедова.
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