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А. Нурмагомедов: решайте, что будем делать с Конором в Москве

А. Нурмагомедов: решайте, что будем делать с Конором в Москве
Бокс/ММА / ММА 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал визит бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора в Киев и Москву. Напомним, 24 октября Макгрегор проведёт пресс-конференцию в Москве.

«Конор уже на Украине, решайте, что делать с ним в Москве», — написал Абдулманап Нурмагомедов в своём инстаграм-аккаунте.

Напомним, Нурмагомедов-младший и Макгрегор провели первый бой в октябре 2018 года. Нурмагомедов победил соперника, применив болевой приём в четвёртом раунде. Макгрегор после этого не возвращался в октагон, а Нурмагомедов в сентябре 2019 года во второй раз защитил свой титул, победив Дастина Порье.

Посмотреть запись можно в инстаграм-аккаунте Абдулманапа Нурмагомедова.

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