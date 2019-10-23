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Петтис согласился на реванш с Серроне

Петтис согласился на реванш с Серроне
Бокс/ММА / ММА 0

Боец UFC Энтони Петтис согласился на повторный бой с Дональдом Серроне, сообщает MMAJunkie. Об этом объявил тренер Энтони Петтиса Дюк Руфус. Первая встреча Серроне и Петтиса состоялась в 2013 году. Петтис одержал победу нокаутом в первом раунде.

Энтони Петтис в последнем поединке проиграл Нейту Диасу единогласным решением судей. В последних восьми поединках Петтис чередует победы и поражения. В общей сложности Петтис провёл 31 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы.

Дональд Серроне проиграл два последних поединка — сначала Тони Фергюсону, а затем Джастину Гэтжи. Оба поражения были техническим нокаутом. Всего Серроне провёл 50 боёв, в которых одержал 6 побед.

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