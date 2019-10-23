Менеджер Волкова: вся Америка ненавидит Харди и мечтает, чтобы его нокаутировали

Иван Банников, менеджер российского бойца UFC Александра Волкова, считает, что бой с Грегом Харди может поднять популярность его подопечного в США. По словам Банникова, в Америке будут болеть за Волкова.



«Харди — медийная личность в США, и для известности Александра там это прекрасный вариант. Харди ненавидит практически вся Америка и мечтает его увидеть улетающим в нокаут. Это будет первый раз, когда в США большинство фанатов будут болеть за Сашу», — приводит слова Ивана Банникова ТАСС.



Изначально планировалось, что его главным событием станет встреча в тяжёлом весе между Александром Волковым и Джуниором дос Сантосом. Однако вчера, 22 октября, стало известно, что бразилец госпитализирован с бактериальной инфекцией ноги и не сможет выступить в России. Руководство UFC оперативно нашло нового соперника для Волкова, им стал Грег Харди.