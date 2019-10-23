Волков: возможно, встретимся с дос Сантосом в будущем
Боец UFC Александр Волков пожелал скорейшего выздоровления экс-чемпиону организации в тяжёлом весе Джуниору дос Сантосу, с которым он должен был провести поединок 9 ноября на турнире в Москве. Россиянин не исключил, что в будущем всё же проведёт бой с 34-летним бразильцем.
«Новый соперник, место и время то же! Джуниор Дос Сантонс снялся из-за проблем со здоровьем, на замену выйдет Грег Харди. Желаю Дос Сантосу скорейшего выздоровления. Возможно, мы встретимся в октагоне в будущем», — написал Волков.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Александра в «Инстаграме».
Напомним, дос Сантос снялся с турнира из-за бактериальной инфекции в ноге. Поединок Волкова и Харди не будет главным событием вечера.
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