Волков: возможно, встретимся с дос Сантосом в будущем

Боец UFC Александр Волков пожелал скорейшего выздоровления экс-чемпиону организации в тяжёлом весе Джуниору дос Сантосу, с которым он должен был провести поединок 9 ноября на турнире в Москве. Россиянин не исключил, что в будущем всё же проведёт бой с 34-летним бразильцем.

«Новый соперник, место и время то же! Джуниор Дос Сантонс снялся из-за проблем со здоровьем, на замену выйдет Грег Харди. Желаю Дос Сантосу скорейшего выздоровления. Возможно, мы встретимся в октагоне в будущем», — написал Волков.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Александра в «Инстаграме».

Напомним, дос Сантос снялся с турнира из-за бактериальной инфекции в ноге. Поединок Волкова и Харди не будет главным событием вечера.