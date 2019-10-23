Ковалёв признался, что победа Бетербиева над Гвоздиком придала ему мотивации

Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв продолжает подготовку к поединку с Саулем Альваресом, с которым он встретится 2 ноября в Лас-Вегасе. По словам россиянина, он настраивается только на победу и после неё намерен выйти на бой с чемпионом мира по версиям IBF и WBC Артуром Бетербиевым.

«Не думаю, что Альварес победит меня, я тренируюсь так, чтобы победить. Я очень мотивирован. В минувшую пятницу смотрел бой Бетербиев — Гвоздик, результат поединка стал большой мотивацией для встречи с Артуром. Никогда не бился с ним на уровне профессионалов, но мне очень этого хочется. На данный момент это главная мотивация для победы над Альваресом», — приводит слова Ковалёва Boxingnews24.

Ранним утром 19 октября мск Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика и стал чемпионом мира по двум версиям.