Макгрегор заявил, что пытается получить бои, но UFC усложняет процесс

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор винит за свой долгий простой в карьере руководителей промоушена. По словам ирландца, он не раз предлагал UFC те или иные даты для выступления, но каждый раз переговоры заходили в тупик.

«Сейчас я просто хочу драться. Пытался получить бой на турнир 14 декабря. Но по каким-то причинам UFC меня удерживает в стороне. Я предлагаю им даты, говорю им, хочу эту дату, или эту, или эту. Мы предлагаем соперников, но по каким-то причинам всё становится сложно.

До перехода в UFC я привык драться каждые несколько недель. Потом настали перерывы в несколько месяцев. Теперь всё превратилось в политику, мне это не нравится. Я должен драться, мне нужно постоянство, как только мы преодолеем эти вопросы политики, я продолжу.

Рассчитываем, что в скором времени объявим дату моего возвращения в октагон. Также рассчитываю организовать бой в ноябре. Хочу выступить на вечере благотворительности ММА, все вырученные средства пойдут на благотворительность", — приводит слова ирландца MMAJunkie.